بالفيديو - التشيك توقف سلسلة عدم هزيمة إنجلترا بعد 12 عاما وتتقاسم معها الصدارة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

إنجلترا - التشيك

بعد 4 انتصارات متتالية في المجموعة الأولى آن لإنجلترا أن تتوقف عن الفوز. التشيك تصعق الأسود الثلاثة وتتقاسم معهم الصدارة في تصفيات يورو 2020.

التشيك صعقت إنجلترا وقلبت تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات.

ورجال المدرب جاريث ساوثجيت تعرضوا للخسارة في التصفيات الأوروبية لأول مرة منذ نوفمبر 2007 حين خسروا من كرواتيا 3-2.. ما يقرب من 12 عاما كي تفعلها التشيك على أرضها.

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والتأهل رسميا إلى بطولة الأمم الأوروبية تأجل انتظاره للإنجليز إلى مواجهة يوم الإثنين أمام بلغاريا.

الإنجليز تقدموا أولا ومبكرا بفضل مهاجمهم هاري كين الذي انبرى لتنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة أسكنها الشباك بسهولة ليصل إلى هدفه السابع في التصفيات.

لكن 4 دقائق فقط مرت قبل أن ينجح جاكوب برابيك في تسجيل التعادل لأصحاب الأرض مستفيدا من ركلة ركنية ليسدد من داخل منطقة العمليات.

استمرت النتيجة على نفس المنوال حتى الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء، إذ أنه رغم استحواذ إنجلترا -السلبي- تمكن التشيكيون من الانتفاض من هجمة مرتدة سريعة.

وفي الدقيقة 85 سجل البديل زيدنيك أوندراسيك هدف الانتصار لبلاده في مباراته الدولية الأولى ومن تسديدته الأولى، ليضمن صاحب الـ30 عاما الفوز لبلاده وإشعال المجموعة.

رصيد التشيك ارتفع إلى 12 نقطة (من 6 مباريات) متساوية مع إنجلترا (لعبت 5 مباريات)، بفارق 4 نقاط عن كوسفو صاحبة المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة تعادلت مونتنيجرو سلبيا مع بلغاريا ليقبعا في المركز الرابع والخامس على الترتيب.

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