المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا في مباراة من 3 أشواط

تعادل المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد الإسماعيلية الرياضي.

وأقيمت المباراة من ٣ أشواط باتفاق بين شوقي غريب المدير الفني للفراعنة وجهاز جنوب ‘فريقيا من أجل تجربة جميع العناصر المتاحة استعدادا لكأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة والمؤهلة للأولمبياد والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٠ نوفمبر المقبل.

سجل هدف مصر في الشوط الأول، المهاجم أحمد ياسر ريان، فيما تعرض محمد صادق لاعب الوسط للطرد في الشوط الثاني لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان مجددا يوم الإثنين المقبل لمزيد من الإعداد.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب في الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر ويتأهل أول ثلاث منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقع مصر في المجموعة الأولى بجوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا بينما جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.

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