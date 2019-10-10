رئيس الزمالك: أريد مواجهة جينيراسيون في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 02:50

كتب : FilGoal

الزمالك - نادي مصر

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه أبلغ سلطات الأمن برغبته في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور.

وتحدث مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "سلطات الأمن سألتني أين أريد أن ألعب المباراة"؟

وأضاف مازحا "إسماعيل يوسف قال لي أبلغهم ببرج العرب كي يجعلونا نلعب المباراة في القاهرة".

أخبار متعلقة

مرتضى يعلن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني للزمالك مرتضى: لا يوجد ديون على الزمالك لأي لاعب أجنبي.. وما حدث في قرعة إفريقيا غريب أحمد مرتضى: الأهلي يجب أن يساندنا.. الزمالك ظُلم بإعادة مباراة جينيراسيون

وأكمل "أبلغتهم برغبتي في اللعب في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور".

وأتم "أريد اللعب في استاد القاهرة أفضل من كل النواحي".

ويواجه الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء الإعادة من إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.

طالع أيضا

مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا.. البداية والنهاية صعبة خارج الأرض

مواعيد مباريات مجموعة الزمالك المحتملة في إفريقيا.. بداية صعبة ونهاية خارج الأرض

مدرب بلاتينوم لـ في الجول: سأحاول الفوز على الأهلي لإسعاد جماهير الزمالك

مازيمبي لـ في الجول: جينيراسيون أم الزمالك؟ نتمنى الفريق السنغالي.. هدفنا اللقب

أحمد مرتضى لـ في الجول: ميزة لـ الأهلي عن الزمالك في مجموعات الأبطال

عبد الحفيظ لـ في الجول: مجموعة مقبولة.. الأهلي سيبذل كل شيء للفوز باللقب

الزمالك جينيراسيون في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: أريد مواجهة جينيراسيون في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور ساعة | إفريقيا
مرتضى يعلن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني للزمالك ساعة | الدوري المصري
مرتضى: لا يوجد ديون على الزمالك لأي لاعب أجنبي.. وما حدث في قرعة إفريقيا غريب ساعة | إفريقيا
أحمد مرتضى: الأهلي يجب أن يساندنا.. الزمالك ظُلم بإعادة مباراة جينيراسيون 2 ساعة | إفريقيا
القيعي: التحكيم العقبة الرئيسية ضد الأهلي بدوري الأبطال.. ونتمنى مواجهة ريال مدريد يوميا 2 ساعة | إفريقيا
القيعي: اعتزال أي لاعب شأن خاص به.. والبعض يفتعل المشاكل بسبب سير الأهلي بشكل جيد 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 4 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

قد ينال إعجابك