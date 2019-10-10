رئيس الزمالك: أريد مواجهة جينيراسيون في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه أبلغ سلطات الأمن برغبته في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور.

وتحدث مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "سلطات الأمن سألتني أين أريد أن ألعب المباراة"؟

وأضاف مازحا "إسماعيل يوسف قال لي أبلغهم ببرج العرب كي يجعلونا نلعب المباراة في القاهرة".

وأكمل "أبلغتهم برغبتي في اللعب في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور".

وأتم "أريد اللعب في استاد القاهرة أفضل من كل النواحي".

ويواجه الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء الإعادة من إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.

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