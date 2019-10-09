خاص مدرب بلاتينوم لـ في الجول: سأحاول الفوز على الأهلي لإسعاد جماهير الزمالك

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 22:10

كتب : أمير عبد الحليم

ليزوي سوي

يتمنى ليزوي سوي المدير الفني لبلاتينوم الزيمبابوي الفوز على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لكتابة تاريخا رائعا لفريقه مع إسعاد جماهير الزمالك.

وقال ليزوي سوي: "تمنيت مواجهة الزمالك فريقي المفضل في مصر، ولكنني الآن سألعب ضد غريمه الأهلي وسأحاول الفوز عليه لإسعاد جماهير الزمالك".

وأضاف "مواجهة الأهلي فرصة جيدة للغاية لتجربة أنفسنا أمام اللاعبين الكبار في الكرة المصرية".

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وأردف "سنقدم كل ما لدينا لمحاولة التأهل للدور التالي، المجموعة صعبة ولكننا الآن ضمن أفضل 16 فريقا في إفريقيا".

وأتم سوي مدرب بلاتينوم "أهم شيء التعلم وجني مزيد من الخبرات".

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع بلاتينوم في المجموعة الثانية رفقة كل من الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي في تاريخ بلاتينوم التي يتأهل فيها لدور المجموعات من دوري الأبطال.

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