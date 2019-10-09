مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا.. البداية والنهاية صعبة خارج الأرض
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 20:53
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.
ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية للبطولة بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة النجم الساحلي في تونس، بينما يختتم المجموعة باللعب ضد الهلال في السودان.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في البطولة.
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الجولة الأولى
النجم × الأهلي
الهلال × بلاتينيوم
29 أو 30 نوفمبر 2019
الجولة الثانية
بلاتينيوم × النجم
الأهلي × الهلال
6 أو 7 ديسمبر 2019
الجولة الثالثة
الأهلي × بلاتينيوم
النجم × الهلال
27 أو 28 ديسمبر 2019
الجولة الرابعة
بلاتينيوم × الأهلي
الهلال × النجم
14 أو 15 فبراير 2020
الجولة الخامسة
الأهلي × النجم
بلاتينيوم × الهلال
21 أو 22 فبراير 2020
الجولة السادسة
النجم × بلاتينيوم
الهلال × الأهلي
6 أو 7 مارس 2020
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