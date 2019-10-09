مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا.. البداية والنهاية صعبة خارج الأرض

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 20:53

كتب : FilGoal

الأهلي - النجم الساحلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية للبطولة بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة النجم الساحلي في تونس، بينما يختتم المجموعة باللعب ضد الهلال في السودان.

أخبار متعلقة

أحمد مرتضى لـ في الجول: ميزة لـ الأهلي عن الزمالك في مجموعات الأبطال عبد الحفيظ لـ في الجول: مجموعة مقبولة.. الأهلي سيبذل كل شيء للفوز باللقب طريق الكونفدرالية - تحديد مواعيد مباراتي المصري وبيراميدز في الكونفدرالية طريق إفريقيا - صدام محتمل لـ الزمالك مع مازيمبي في مجموعات الأبطال

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في البطولة.

طالع أيضا - (مواعيد مباريات مجموعة الزمالك المحتملة في إفريقيا)

الجولة الأولى

النجم × الأهلي

الهلال × بلاتينيوم

29 أو 30 نوفمبر 2019

الجولة الثانية

بلاتينيوم × النجم

الأهلي × الهلال

6 أو 7 ديسمبر 2019

الجولة الثالثة

الأهلي × بلاتينيوم

النجم × الهلال

27 أو 28 ديسمبر 2019

الجولة الرابعة

بلاتينيوم × الأهلي

الهلال × النجم

14 أو 15 فبراير 2020

الجولة الخامسة

الأهلي × النجم

بلاتينيوم × الهلال

21 أو 22 فبراير 2020

الجولة السادسة

النجم × بلاتينيوم

الهلال × الأهلي

6 أو 7 مارس 2020

Image

اقرأ أيضا

الأهلي النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيتر تشيك ينضم إلى ناد هوكي الجليد 19 دقيقة | أوروبا
مدرب بلاتينوم لـ في الجول: سأحاول الفوز على الأهلي لإسعاد جماهير الزمالك 40 دقيقة | إفريقيا
زيزو: بيراميدز هدفه لقب الكونفدرالية.. نحترم جميع منافسينا 44 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - ميهايلوفيتش يبعث برسالة لجماهير بولونيا 48 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: هزيمة كوت دي أور 16-1؟ ممنوع الاستهانة بأي خصم ساعة | إفريقيا
محمد إيهاب يعلن عبر في الجول تراجعه عن الاعتزال.. ويعد بذهبية الأوليمبياد ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 4 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

قد ينال إعجابك