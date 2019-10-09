مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا.. البداية والنهاية صعبة خارج الأرض

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية للبطولة بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة النجم الساحلي في تونس، بينما يختتم المجموعة باللعب ضد الهلال في السودان.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في البطولة.

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الجولة الأولى

النجم × الأهلي

الهلال × بلاتينيوم

29 أو 30 نوفمبر 2019

الجولة الثانية

بلاتينيوم × النجم

الأهلي × الهلال

6 أو 7 ديسمبر 2019

الجولة الثالثة

الأهلي × بلاتينيوم

النجم × الهلال

27 أو 28 ديسمبر 2019

الجولة الرابعة

بلاتينيوم × الأهلي

الهلال × النجم

14 أو 15 فبراير 2020

الجولة الخامسة

الأهلي × النجم

بلاتينيوم × الهلال

21 أو 22 فبراير 2020

الجولة السادسة

النجم × بلاتينيوم

الهلال × الأهلي

6 أو 7 مارس 2020

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