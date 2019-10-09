خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: مجموعة مقبولة.. الأهلي سيبذل كل شيء للفوز باللقب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 20:46

كتب : فادي أشرف

حمدي فتحي - الأهلي أمام أسوان

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن كل مجموعات دوري أبطال إفريقيا قوية للغاية وكل المنافسين في قمة الصعوبة.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com تعليقا على نتائج القرعة: "أي مجموعة صعبة وقوية فكل الفرق تأهلت عن استحقاق".

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وواصل "بالنسبة لنا مجموعة مقبولة وسنبذل كل ما لدينا للفوز باللقب".

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وفي وقت لاحق قال لـ "تايم سبورتس": "نعرف النجم الساحلي والهلال جيدا من خلال المواجهات السابقة".

وتابع "بلاتينيوم فريق جيد ولديه فرص جيدة بعد ما قدمه الموسم الماضي في دور المجموعات أمام الترجي التونسي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي".

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع ثماني مرات آخرهم في عام 2013.

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