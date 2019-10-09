قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن كل مجموعات دوري أبطال إفريقيا قوية للغاية وكل المنافسين في قمة الصعوبة.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com تعليقا على نتائج القرعة: "أي مجموعة صعبة وقوية فكل الفرق تأهلت عن استحقاق".

وواصل "بالنسبة لنا مجموعة مقبولة وسنبذل كل ما لدينا للفوز باللقب".

طالع أيضا - (مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا)

وفي وقت لاحق قال لـ "تايم سبورتس": "نعرف النجم الساحلي والهلال جيدا من خلال المواجهات السابقة".

وتابع "بلاتينيوم فريق جيد ولديه فرص جيدة بعد ما قدمه الموسم الماضي في دور المجموعات أمام الترجي التونسي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي".

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع ثماني مرات آخرهم في عام 2013.

طالع أيضا

قرعة الكونفدرالية – مواجهة متوازنة لـ بيراميدز وسهلة للمصري.. وفريق بنيني في طريق الزمالك

الكشف عن مواعيد مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

أمير توفيق لـ في الجول: لم نتلق عروضا أو مفاوضات شفهية لضم أزارو حتى الآن

مدرب بوتسوانا لـ في الجول: أحتاج للاحتكاك بفرق عالمية مثل مصر لكسر عقدتنا