مواعيد مباريات مجموعة الزمالك المحتملة في إفريقيا.. بداية صعبة ونهاية خارج الأرض
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 21:02
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.
وتحددت المجموعة المحتملة للزمالك الذي سيلعب ضد جينيراسيون السنغالي لتحديد المتأهل للمجموعة الأولى من البطولة.
ويقع الفائز من الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات المجموعة الثانية للبطولة.
طالع أيضا - (مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا)
الجولة الأولى
أول أغسطس × زيسكو
مازيمبي × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)
29 أو 30 نوفمبر 2019
الجولة الثانية
(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × أول أغسطس
زيسكو × مازيمبي
6 أو 7 ديسمبر 2019
الجولة الثالثة
زيسكو × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)
أول أغسطس × مازيمبي
27 أو 28 ديسمبر 2019
الجولة الرابعة
(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × زيسكو
مازيمبي × أول أغسطس
14 أو 15 فبراير 2020
الجولة الخامسة
زيسكو × أول أغسطس
(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × مازيمبي
21 أو 22 فبراير 2020
الجولة السادسة
أول أغسطس × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)
مازيمبي × زيسكو
6 أو 7 مارس 2020
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