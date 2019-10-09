مواعيد مباريات مجموعة الزمالك المحتملة في إفريقيا.. بداية صعبة ونهاية خارج الأرض

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.

وتحددت المجموعة المحتملة للزمالك الذي سيلعب ضد جينيراسيون السنغالي لتحديد المتأهل للمجموعة الأولى من البطولة.

ويقع الفائز من الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات المجموعة الثانية للبطولة.

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الجولة الأولى

أول أغسطس × زيسكو

مازيمبي × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)

29 أو 30 نوفمبر 2019

الجولة الثانية

(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × أول أغسطس

زيسكو × مازيمبي

6 أو 7 ديسمبر 2019

الجولة الثالثة

زيسكو × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)

أول أغسطس × مازيمبي

27 أو 28 ديسمبر 2019

الجولة الرابعة

(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × زيسكو

مازيمبي × أول أغسطس

14 أو 15 فبراير 2020

الجولة الخامسة

زيسكو × أول أغسطس

(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × مازيمبي

21 أو 22 فبراير 2020

الجولة السادسة

أول أغسطس × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)

مازيمبي × زيسكو

6 أو 7 مارس 2020

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