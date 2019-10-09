خاص أحمد مرتضى لـ في الجول: ميزة لـ الأهلي عن الزمالك في مجموعات الأبطال

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 20:47

كتب : فادي أشرف

الزمالك - جينيراسيون فوت

علق أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على قرعة فريقه المحتملة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك قد يتواجد في المجموعة الأولى إلى جوار مازيمبي الكونغولي وبريميرو دو أجوستو الأنجولي وزيسكو الزامبي (طالع التفاصيل).

وقال أحمد مرتضى خلال حضوره القرعة لـFilGoal.com: "الكرة لا يوجد بها كبير، كل المجموعات صعبة. من كان يتوقع خسارة الأهلي بخماسية من صن داونز".

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وأشار "ميزة مجموعة الأهلي عننا أن السفريات قريبة على عكس مجموعتنا التي بها سفر لفرق بعيدة".

الأهلي حل في المجموعة الثانية إلى جوار النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم (طالع التفاصيل).

طالع أيضا - (مواعيد مباريات مجموعة الزمالك المحتملة في إفريقيا)

القرعة الكاملة:

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