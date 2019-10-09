خاص مازيمبي لـ في الجول: جينيراسيون أم الزمالك؟ نتمنى الفريق السنغالي.. هدفنا اللقب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 21:14

كتب : فادي أشرف

مازيمبي

يتمنى فريدريك كاتينجي مندوب مازيمبي الكونغولي في قرعة دوري أبطال إفريقيا تأهل جينيراسيون فوت السنغالي إلى المجموعة وليس الزمالك.

وقال كاتينجي لـFilGoal.com عقب نتائج القرعة: "هدف مازيمبي الأول والوحيد الفوز بلقب البطولة".

وأضاف "زيسكو وأول أغسطس رأيناهم من قبل ونعرفهم جيدا، أكثر فريق سندرسه هو جينيراسيون فوت فهو مجهول بالنسبة إلينا".

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وعن دراسة الزمالك قال: "حينما يتأهل سوف ندرسه في ذلك الوقت فنحن نعرفه بالطبع وفي آخر مرة التقينا به فزنا عليه في مصر".

وبسؤاله أي فريق يتمنى تأهله أجاب "نتمنى تأهل جينيراسيون بكل تأكيد".

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع مازيمبي في المجموعة الأولى رفقة أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزيمبابوي والمنتصر من الزمالك وجينيراسيون فوت.

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