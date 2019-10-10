مرتضى: لا يوجد ديون على الزمالك لأي لاعب أجنبي.. وما حدث في قرعة إفريقيا غريب

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن ناديه ليس مديونا لأي لاعب أجنبي سبق ولعب في صفوفه.

وتحدث مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "لا يوجد أي لاعب أجنبي لديه أي مستحقات في الزمالك".

وأضاف "ما أثير عن وجود غرامة على الزمالك كذب ولم يحدث".

وكان اتحاد الكرة أبلغ الزمالك والمصري بضرورة تسديد كل المديونيات المستحقة عليهما لعدد من اللاعبين أبرزهم عبد الله سيسيه لاعب الفريق الأبيض السابق.

وأبدى رئيس الزمالك انزعاجه من نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي أسفرت عن وجود النادي الأبيض في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو يونايتد وذلك حال عبوره عقبة جينيراسيون فوت السنغالي.

وقال: "لماذا جلب الاتحاد الإفريقي أحمد حسن ومحمد شوقي من الأهلي لسحب القرعة ولا يوجد أي شخص من الزمالك هذا غريب".

وأتم "هذه ليست قرعة، أن تضع الزمالك في مجموعة صعبة وتعطي الأهلي مجموعة ضعيفة هذه ليست قرعة".

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