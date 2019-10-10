أحمد مرتضى: الأهلي يجب أن يساندنا.. الزمالك ظُلم بإعادة مباراة جينيراسيون

ناشد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولي الأهلي لمساندة الفريق الأبيض قبل المباراة المعادة ضد جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح مرتضى عبر قناة (إم بي سي مصر) "الزمالك ُظلم بإعادة المباراة، لكن نتمنى أن تتحقق رغباتنا، والأهلي ناد مصري ويجب أن يساندنا، لأنه يرى الظلم الذي تعرضنا له".

وأشار "لقد مر الأهلي بنفس موقفنا، من نقل اللقاء إلى ملعب آخر دون استئذان المنافس ومع ذلك المباراة لم يتم إعادتها، بالتوفيق لهم في البطولة، ونتمنى أيضا أن نستمر".

وبسؤاله عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري، رد "بلا مقاييس، الجميع توقع أن الزمالك (يقطع) الأهلي في السوبر، ومع ذلك لم يحالفنا التوفيق، وخسرنا بنتيجة 2-3".

وتابع "من الممكن أن يكون الزمالك قويا ويفوز الأهلي، والعكس، أتمنى أن تكون المباراة جيدة مثل الشوط الثاني من لقاء السوبر الذي شهد ندية كبيرة".

وأتم تصريحاته "لماذا يرحل ميتشو؟ لأنه خسر مباراة؟ نتمنى أن يأخذ المدرب فرصته كاملة مثلما فعلنا الموسم الماضي مع كريستيان جروس".

طالع أيضا

مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا.. البداية والنهاية صعبة خارج الأرض

مواعيد مباريات مجموعة الزمالك المحتملة في إفريقيا.. بداية صعبة ونهاية خارج الأرض

مدرب بلاتينوم لـ في الجول: سأحاول الفوز على الأهلي لإسعاد جماهير الزمالك

مازيمبي لـ في الجول: جينيراسيون أم الزمالك؟ نتمنى الفريق السنغالي.. هدفنا اللقب

أحمد مرتضى لـ في الجول: ميزة لـ الأهلي عن الزمالك في مجموعات الأبطال

عبد الحفيظ لـ في الجول: مجموعة مقبولة.. الأهلي سيبذل كل شيء للفوز باللقب