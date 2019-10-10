القيعي: التحكيم العقبة الرئيسية ضد الأهلي بدوري الأبطال.. ونتمنى مواجهة ريال مدريد يوميا

يرى عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي أن التحكيم هو العقبة الأكبر التي تواجه الفريق بمشواره في دوري أبطال إفريقيا.

وقال القيعي عبر قناة (إم بي سي مصر) "لا يوجد مجموعة سهلة وصعبة، بل حالة الفريق هي الأهم، إذا ظهر الأهلي بحالته وتوفيقه وتوفيق التحكيم الذي أصبح العقبة الرئيسية ضدنا في السنوات الأخيرة، وإذا سارت الأمور طبيعية سيتجاوز الأهلي كل شيء".

وأضاف "كل المجموعات متوازنة لأن الفوارق الفنية لا نراها في الملعب".

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وبشأن المباراة الودية بين الأهلي وريال مدريد، أشار القيعي إلى أن "التفاصيل لم تحسم بعد، نتمنى مواجهة ريال مدريد كل يوم ونحقق نفس النتيجة".

وأردف "الأهلي يواجه أندية من الفرز الأول، ونتمنى أن يكون جدول المباريات والبطولات يسمح لنا بذلك".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مباراة القمة ضد الزمالك يوم 19 أكتوبر في الدوري بقوله "الكل يتحدث عن تأجيل اللقاء، لماذا؟ لا يوجد ما يستدعي التأجيل، وأظن أن المباراة لن تؤجل، ولا توجد أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن".

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