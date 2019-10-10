الأهلي: السولية سيكون جاهزا خلال يومين.. ومتولي فرصه ضعيفة بالقمة

تحددت مدى جاهزية ثنائي الأهلي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي من المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة القمة ضد الزمالك يوم 19 أكتوبر المقبل في بطولة الدوري.

وصرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "السولية سيكون جاهزا خلال يومين، أما متولي لا أعتقد أن يلحق بالمباراة".

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مطالبة نادي الزمالك بتأجيل اللقاء، مضيفا "لا أجد سببا أو مبررا لتأجيل المباراة، هناك فترة كافية للراحة بينه وبين لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي".

وتابع عبر قناة إم بي سي مصر "لم نتلق أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بخصوص هذا الشأن، لماذا طلب التأجيل من الأساس؟ لقد سبق أن لعب الأهلي مباراة كل 3 أو 4 أيام".

وبشأن قرعة دوري الأبطال، يرى مدير الكرة بالأهلي أنها "متوازنة ومعقولة ومقبولة لحد كبير"، مشيرا إلى أن "فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي لديهما خبرات كبيرة".

وواصل "أما فريق بلاتينيوم أظن أنه سبق لنا مواجهته، وبشكل عام قدم أداء جيدا الموسم الماضي في مجموعة ضمت الترجي وهورويا كوناكري وحصد 4 نقاط من أورلاندو بايرتس، لكن لم تكفيه للتأهل".

وأتم تصريحاته "أمامنا 50 يوم قبل أول مباراة ضد النجم الساحلي في تونس، سنسعى لتجميع أكبر عدد من المعلومات والتفاصيل التي تهم الجهاز الفني".

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