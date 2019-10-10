القيعي: النجم لم يمنحنا ضمانات مالية بشأن كوليبالي.. والزمالك سيعبر جينيراسيون بفوز مريح

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي أن المفاوضات مع مسؤولي النجم الساحلي لحل أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لم يكتب لها النجاح.

وقال القيعي عبر قناة (إم بي سي مصر): "لقد هرب كوليبالي، وحصل النادي الأهلي على حكم درجة أولى وثانية بأحقيته في الحصول على مليون و400 ألف دولار".

وأضاف "اتفقنا مع إدارة النجم الساحلي قبل بداية الموسم الجاري بتقسيط الغرامة عن طريق تسوية مالية بينه وبين كوليبالي، لكن لم نحصل على ضمانات مالية منهم".

وبشأن تأثير وقوع الأهلي والنجم الساحلي معا في مجموعة واحدة بدوري الأبطال على تعقيد هذه المفاوضات، رد عدلي القيعي "أظن أن الفريق التونسي لا يمكنه قيد كوليبالي، لأن باب القيد الإفريقي أغلق، أم هل سيعتبروا اللاعب عقده مفسوخا".

ووجه القيعي رسالة لمسؤولي الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر المقبل في إياب دور الـ32، قائلا "الفارق الزمني بين هذه المباراة ولقاء القمة لا يدعو للقلق".

وقال في ختام تصريحاته "الزمالك سيحقق مكسبا مريحا ولا يعاني من مشكلة، وكمصريين نتمنى أن يتجاوز الزمالك هذا الموقف، ولا أعتقد أن القمة ستؤثر على مباراة جينيراسيون".

ويلتقي قطبا الكرة المصرية في قمة الجولة الرابعة لبطولة الدوري يوم 19 أكتوبر.

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