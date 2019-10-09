خاص مدرب النجم لـ في الجول: مواجهة الأهلي ستحدد شكل المجموعة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 23:40

كتب : أمير عبد الحليم

رفيق المحمدي - النجم الساحلي

يرى رفيق المحمدي المدير الفني للنجم الساحلي أن مواجهة الأهلي في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستحدد شكل المجموعة الثانية.

قرعة المجموعات أوقعت الأهلي والنجم الساحلي معا، إلى جوار الهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

وقال المحمدي لـFilGoal.com: "مجموعة متوازنة وصعب جدا التكهن بهوية الفرق المتأهلة والفرق الـ٤ لها نفس الحظوظ".

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وأضاف "بالتأكيد مواجهة الأهلي والهلال صعبة جدا، والبداية ستلعب دورا مهما. مواجهة الأهلي ستكون كبيرة جدا في أول مباراة وستمنح الفائز حافزا كبيرا في مشوار المجموعات، وستحدد الكثير من شكل المجموعة".

رفيق أشار "سنلعب في سوسة بحضور جماهيري كبير بعدما حرمنا من ملعبنا والجماهير في مباراة أشانتي كوتوكو".

وأتم "لم أشاهد المباريات الأخيرة للأهلي ولا أقف على مستواه في الوقت الحالي ولكن عندي دراية بالأهلي والكرة المصرية".

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