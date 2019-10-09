بيراميدز: هدفنا الأساسي المنافسة على الكونفدرالية.. ولا نتأخر على دعم الفريق

شدد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أن الإدارة لم تتأخر دعم الفريق منذ بداية رحلته الأفريقية، عقب إعلان قرعة دور الـ 32 المكرر لبطولة الكونفدرالية ومواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وأكد أن إدارة النادي ستوفر كل الإمكانيات لفريق الكرة من أجل عبور عقبة بطل تنزانيا والوصول لدور المجموعات في أول مشاركة رسمية للفريق ببطولات أفريقيا.

كما يعمل النادي على توفير كل سبل الراحة للاعبين خاصة بعد توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو برازافيل لمواجهة النجمة الكونغولي، بجانب توفير أي شيء يطلبه الجهاز الفني بقيادة سباستيان ديسابر واللاعبين لتحقيق الهدف الأساسي والمنافسة على لقب البطولة القارية.

وأوضح أن النادي يسير وفق خطة عمل واستراتيجية واضحة هدفها وضع بيراميدز بين أهم أندية مصر وإفريقيا وهو الهدف الذي لن يتحقق بغير حصد البطولات.

وأكمل النادي بالفعل يخطط للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها خلال العام الجاري لحصد أول بطولاته.

بيراميدز في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، مباراة الذهاب يوم ٢٧ أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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