أين يقام لقاء الإعادة بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا عقب قرار إعادته؟

قال مصدر في الزمالك –فضل عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "حتى الآن، استاد السلام الأقرب لاستضافة المباراة".

وأضاف "هناك صعوبة كبيرة في إقامة اللقاء في استاد القاهرة أو الدفاع الجوي".

وكان شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن إقامة المباراة في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري وكيف ستسير قرعة البطولة غدا الأربعاء. (طالع التفاصيل)

ذلك بعدما قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن كاف استقر على إعادة المباراة بعدما وجدت اللجنة أن " كاف، والزمالك، وجينيراسيون فوت، أخطأوا في الأزمة، وبالتالي استوجب الأمر إعادة المباراة". (طالع التفاصيل)

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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