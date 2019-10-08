أعلن محمد إيهاب عبر FilGoal.com اعتزاله رياضة رفع الأثقال وإنهاء مسيرته بعد إيقاف الاتحاد المصري وعدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال محمد إيهاب لـ FilGoal.com: "قررت الاعتزال بعد إيقاف الاتحاد المصري، الحمد لله على ما قدمته أنا وزملائي في الفترة الماضية".

وتابع "كان هدفي تحقيق ميدالية ذهيبة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، لكن بعد ما حدث مؤخرا أصبح من الصعب رفع الإيقاف".

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن إيقاف الاتحاد المصري بسبب ثبوت تناول اللاعبين لمنشطات في بطولة إفريقيا للناشئين وبالتالي لا يحق للاعبين المصريين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وحقق محمد إيهاب برونزية أولمبياد ريو 2016 ، وذهبية وفضية وبرونزية في بطولة عالم 2018 وثلاث ذهبيات في بطولة العالم 2017.

وأضاف إيهاب "لا يوجد سببا الآن لاستكمال مشواري، انتهت قصتي مع اللعبة، والخطأ ليس بسببنا".

وكشف إيهاب "من الصعب جدا أن يتم رفع الإيقاف عن مصر بسبب الواقعة الأخيرة ومن هنا جاء قراري".

وتابع "الوضع حاليا حرج جدا وإذا حدثت معجزة وتم رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري بالطبع سأعود".

وتعرض الاتحاد المصري لأزمة جديدة بعد ثبوت إيجابية 5 عينات للمنشطات في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب.

وشدد إيهاب "كان من الواجب تطهير الماضي ليكون الحاضر مشرق ويتم تنظيمه أفضل من ذلك، لكن الماضي يطاردك وبالتالي لا يوجد مستقبل واضح".

وعن إمكانية مشاركته تحت العلم الأولمبي قال إيهاب: "لم تتم طرح الفكرة حتى الآن ولا يصح أن أتحدث أنا عنها، ولكن إذا رأت الدولة أن بإمكاني اللعب تحت العلم الأولمبي ووافقت على ذلك سنرى وقتها وأشارك".

ويحق لبعض الرياضيين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية تحت العلم الأولمبي بسبب إيقاف بلادهم.

وحدث ذلك في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بمشاركة رياضيين من روسيا تحت العلم الأولمبي في واقعت مشابهة بسبب ثبوت المنشطات، بالإضافة لرياضيين من الكويت بسبب إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية.

وعن خطوته المقبلة أتم تصريحاته "أتفرغ الآن للماجيستير الذي سأناقشه قريبا وبعد ذلك الدكتوراه، سأسلك مجال التدريب وأتمنى من الله التوفيق".

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