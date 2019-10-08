حوار - فايلر يتحدث عن مميزات لاعبي الأهلي ونصيحة جروس

أثنى ريني فايلر مدرب الأهلي على قدرات لاعبيه، وتعجب ممن حكموا على تجربته مع الفريق المصري وانتقدوها قبل أن تبدأ كما تحدث عن نصيحة كريستيان جروس مدرب الزمالك له. وذلك في حوار مطول أجراه مع موقع Nau.ch السويسري.

المدرب السويسري بدأ حواره بالحديث عن الاختلافات بين الحياة في سويسرا ومصر قائلا: "ما يذهلني حيال تلك المهمة هي اختلاف الثقافة، اختلاف درجات الحياة، العمل والتعايش مع منهج غير متجانس، الكثير من العاطفة خاصة حيال كرة القدم".

وواصل "هناك بعض الاختلافات عن أوروبا، كل شيء حاد وقوي ومشوق وتحدي وتعليمي وتثقيفي".

وأكمل "الحياة اليومية مشابهة لنا، الاحتياجات الأساسية هي ذاتها في كل مكان، الفارق هو في الطبقة الاجتماعية والمناخ ونمط الحياة والمرور كبيرة، تعداد الأشخاص في القاهرة أكثر بـ2.5 من عدد سكان سويسرا".

وتابع "بعض الأشياء أتمنى تغييرها مثل وقت الليل ودرجة الحرارة والازدحام المروري، المصريون ينامون بصعوبة، لم أر في حياتي متوسط درجات حرارة 35 درجة، والفوضى المرورية لا توصف، عليك أن تختبر ذلك بنفسك".

فايلر قاد الأهلي في 6 مباريات بكل المسابقات فاز بها جميعا، مباراتين في دور الـ32 من دوري الأبطال، و3 مواجهات بالدوري، وتوج بطلا للسوبر المحلي على حساب الزمالك.

طالع أيضا: حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن

سأله المحاور عن مدى التزام اللاعب الإفريقي، ليرد فايلر: "لا يمكنني الحديث عن ذلك، اللاعبون محترفون".

مجددا عاد المحاور ليسأله عن المنتقدين لتوليه المهمة فقال: "أنا دائما متفاجئ ممن يسمح لنفسه أن يحكم على دول وفرق وأشخاص آخرين، رغم ذلك لم يتوفر سوى فكرة ضئيلة عن المستوى والظروف".

وتحدث فايلر عن مميزات لاعبي الأهلي فقال: "رياضيون، أصحاب سرعة وأسلوب وقوة، لديهم رغبة للعمل كبيرة، في آخر مباراة خارج ملعبنا لعبنا في درجة حرارة 44 درجة في مدينة أسوان على بعد 800 كيلو، بعد الطيران ذهابا وإيابا في منتصف الليل".

قرر المحاور أن يتساءل عن جودة اللاعب الإفريقي ولاعبي الدوري المصري، وجاء رد فايلر: "لنأخذ مثالا، هو إبراهيما نداي لاعب لويزرن، الذي ضممته للفريق من نادي متوسط في مصر، لم نفهم الأمر وقتها، هناك جودة في كل مكان في العالم، ولاعبين موهوبين".

ليرد المحاور: نعلم جيدا ذلك لأن هناك مثال محمد صلاح القادم من المقاولون إلى بازل، هل تعني أن الناس تقلل من شأن الدوري المصري؟

أجاب فايلر: "لا توجد معرفة بالأمر، لا يمكنك أن تقلل أو ترفع من شأن أي شيء، فقط هناك العديد من الحديث غير اللازم".

وتحدث عن حديثه مع جروس قائلا: "لدي بعض المعرفة، لكنني علمت نفسي على سبيل المثال، مع كريستيان جروس، لا يوجد خلاف على خبرته، نصحني بكل وضوح أن أدرب هذا الفريق وأن أعرف السوق جيدا".

كريستيان جروس قاد الزمالك للفوز بلقب الكونفدرالية ووصافة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي قبل أن يرحل في شهر مايو.

وعاد المحاور لسؤال فايلر عن أسلوب معيشته ليقول المدرب السويسري: "أعيش في فندق بالقاهرة، ومساعدي الثلاثة في شقة بالقرب من ملعب التدريبات".

وتطرق فايلر للحديث عن الطعام المصري قائلا: "رائع، على كل حال، كل شيء يعد في المطبخ أي شيء تريده، أفضل بالطبع السمك والذي يقدم بشكل لا يحصى في مطاعم على النيل".

وتحدث عما يفتقده كثيرا في سويسرا قائلا: "عائلتي، وأصدقائي والطبيعة والهدوء والصفاء".

وعن كرة القدم في سويسرا قال: "شجاعة التجديد واتخاذ القرارات، لأنها شيء قليل، نحن أرض من الدبلوماسيين والذين يقدمون تنازلات تعيق تقدم كرة القدم".

وتابع عن رغبته دائما في قول رأيه غير خائف من التبعات: "أن تكون شخصا مستقلا هو أمر هام، كرة القدم بسيطة ومعقدة في نفس الوقت، تلك هي المشكلة، الكثيرون غير قادرون على تحديد الجودة أو مواطن القصور".

مازال موقفك واحد ضد مواقع التواصل الاجتماعي؟

"أحب تسويق الذات وإخفاء الهوية بشكل قليل، وأفضل الأصدقاء الحقيقين عن الرقميين".

في عمر الـ46 عاما زرت أكثر من 5 بلاد وعملت فيها، كيف ترى تلك الخبرة؟

أجاب فايلر: "بغض النظر عن الأعمال، أردت دائما الاكتشاف واكتساب الخبرات، كرة القدم منحتني الكثير من الهدايا حتى الآن وأنا شاكر لها".

وتحدث المدرب السويسري عن متابعة الدوريات الأوروبية المختلفة من مصر قائلا: "بالطبع أتابع العديد من الدوريات والكرة السويسرية، لست بعيدا كما تظنون، هنا يمكنك أن تشاهد مباريات حية لكل دوري حول العالم، لكن تركيزي أكثر على السوق المصرية، والتي يجب أن أعرف فيها كل الفرق واللاعبين بأفضل طريقة ممكنة".

وعن عائق اللغة قال فايلر: "اللغة ليست عائقا، معظم المتواجدين يتحدثون الإنجليزية".

وأتم "لا يمكن التكهن باللغة العربية في الكتابة، لكن شفهيا هناك ما يبدو مألوفا لي".

اقرأ أيضا:

فان دايك: صلاح سيكون جاهزا لمباراة يونايتد

حوار في الجول – خواندي راموس يتحدث عن تدريب ريال مدريد قبل الكلاسيكو بـ4 أيام

حلم إفريقيا - فيتا كلوب.. البحث عن الضربة القاضية

رفع أثقال - محمد إيهاب لـ في الجول: قررت الاعتزال.. وموقف اللعب تحت العلم الأولمبي

حوار - فايلر يتحدث عن مميزات لاعبي الأهلي ونصيحة جروس