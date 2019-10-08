قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر منح أحمد فتحي نجم الأهلي والفراعنة شارة القيادة ضد بوتسوانا في المواجهة الودية التي تقام يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة.

أحمد فتحي النادي : الأهلي مصر

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري قرر أن يستمر نظام الأقدمية في تحديد قائد المنتخب، ليصبح أحمد فتحي قائدا للمنتخب خلفا لأحمد المحمدي القائد في عهد المدرب السابق خافيير أجيري.

فتحي هو أقدم لاعب من الـ23 المختارين من البدري، حيث لعب ضد الإمارات وديا في 16 ديسمبر 2002، أول مواجهة من أصل 129 مباراة دولية خاضها بقميص المنتخب.

وفي المقابل، سيكون عبد الله السعيد ثاني قائد للمنتخب خلف أحمد فتحي، حيث لعب لأول مرة دوليا في 14 يونيو 2008 ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم 2010.

وخاض السعيد حتى الآن 45 مباراة دولية، سجل فيهم 6 أهداف.

الثنائي سبق له اللعب تحت قيادة البدري في الأهلي، كما سبق لأحمد فتحي اللعب تحت إمرة محسن صالح وماركو تارديللي وحسن شحاتة وبوب برادلي وشوقي غريب وهيكتور كوبر، بينما لم يلعب تحت قيادة أجيري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت ارتداء محمد صلاح للشارة، وإلغاء نظام الأقدمية ولكن نجم ليفربول لم يحضر للمعسكر لإراحته قبل تعرضه لإصابة في الكاحل.

صلاح هو ثالث أكبر هداف في تاريخ منتخب مصر، بـ43 هدفا.

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