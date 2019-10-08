الخطيب يعتذر عن عدم حضور اجتماع تحديد مصير الزمالك

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تعلن تلك اللجنة التي يعد الخطيب أحد أعضائها قرارها بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي. (طالع التفاصيل)

وقال النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي: "اعتذر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي كان مُقررا له العاشرة من صباح اليوم ،الثلاثاء، بمقر الاتحاد".

وأضاف "جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من الكاف لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الألماني بيرتا لانفي الذي يتواجد حاليا بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر".

وأتم الأهلي "ويعاني الخطيب من بعض الآلام القاسية في الظهر خلال الفترة الأخيرة كانت سببا في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية ، ثم الاعتذار عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف"

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: جينيراسيون انسحب مرتين.. اعتباره فائزا "وصمة عار"

قائمة البدري – طارق يحيى: فوجئت بانضمام كوكا

أخطر دوري في العالم – لماذا حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثالثة

سبورة في الجول – "الاشتغالة" ضمن 5 أسلحة لـ فايلر مع الأهلي

لاسارتي لـ في الجول: لم أتلق دعوة من الأهلي حتى الآن لحضور حفل درع الدوري