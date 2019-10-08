رئيس الزمالك: جينيراسيون انسحب مرتين.. اعتباره فائزا "وصمة عار"

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن فريق جينيراسيون السنغالي انسحب مرتين من مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة (الحدث اليوم) "الفريق السنغالي انسحب مرتين بعدم حضوره إلى الملعب، ومقاطعته للاجتماع الفني للمباراة وتسجيل اعتراضه على نقلها إلى برج العرب أو عدم إبلاغه بذلك قبل 10 أيام، لقد تنازل عن حقه بهذه الخطوة".

وأضاف "لا أجد سببا أو مبررا أو دليلا لإعادة اللقاء، فهل حكم المباراة والمراقب وكاميرات التليفزيون الناقلة لها ذهبوا إلى برج العرب صدفة؟".

وأشار "هل تعرض فريق جينيراسيون للاعتداء لتعاد المباراة، لم تكن هناك أحداث شغب مثل مباراة مصر وزيمبابوي الشهيرة، لا أعتقد أن الكاف سيبيع ضميره لحساب أحد".

ونوه "إذا كانت مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي لم تعد رغم الظلم الذي تعرض له الفريق المغربي".

وقال رئيس نادي الزمالك "في مباراة نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، طالبني البعض بتعطيل أجهزة (الفار) في الجمارك، ولكني رفضت، فهي حماية لي وللفريق الضيف وبسببها احتسبت ركلة جزاء سجلنا منها هدف الفوز".

واستطرد "وجدنا معاملة قذرة في السنغال، ما الداعي لاعتبار فريق جينيراسيون فائزا؟ إذا حدث ذلك، فليرحل الاتحاد الإفريقي فورا، إنها وصمة عار وتصفية حسابات مع أحمد أحمد رئيس الكاف".

ويرى رئيس نادي الزمالك أن رئيس الكاف ضعف بعد شكاوى السكرتير العام السابق عمرو فهمي ضده في جهات دولية، مضيفا "الزمالك لن يكون ضحية الأهلي والمنتمين له".

وأتم تصريحاته "لا مانع من إعادة اللقاء، ولكن ماذا فعلت لألعب في بلد محايدة".

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

أخطر دوري في العالم – لماذا حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثالثة

سبورة في الجول – "الاشتغالة" ضمن 5 أسلحة لـ فايلر مع الأهلي

لاسارتي لـ في الجول: لم أتلق دعوة من الأهلي حتى الآن لحضور حفل درع الدوري

هل تتذكرون أصغر لاعب في تاريخ كأس مصر؟ زياد الصحيفي إلى الزمالك

رسالة البدري الأولى للاعبي مصر