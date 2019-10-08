5 أسلحة ظهرت للمدرب السويسري ريني فايلر مع الأهلي حتى الآن، فما هي تلك الأسلحة؟

الأهلي حصد العلامة الكاملة في الدوري المصري حتى الآن، ليتصدر المسابقة بعد مرور 3 جوالات.

أحمد عز الدين يشرح أسباب قوة الأهلي حتى الآن مع فايلر والـ 5 أسلحة.

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