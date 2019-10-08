يتفق طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك مع معظم اختيارات حسام البدري لقائمة منتخب مصر، لكن هذا لم يمنعه من طرح علامة استفهام.

البدري أعلن عن قائمة ضمت 23 لاعبا، لخوض مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم الإثنين المقبل، على هامش معسكر المنتخب خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

FilGoal.com يتواصل مع نجوم الكرة المصرية، ويطرح عليهم أهم الأسئلة المحيطة بقائمة البدري الأولى، وطارق يحيى بطل أمم إفريقيا 1986 والنجم السابق للزمالك يجيب هذه المرة.

شارة القيادة

اعترف طارق يحيى في بداية حديثه لـFilGoal.com بتعدد مدارس اختيار القائد، لكنه يميل إلى المدرسة المصرية.

وصرّح يحيى: "أرى أن تكون شارة القيادة بالأقدمية، هذا أفضل، ولكن بعض المدارس الأخرى تنظر إلى صفات القيادة حتى لو لم يكن أقدم لاعب".

وأكمل: "لكن وجهة نظري أن الأقدمية هي المعيار الأفضل، خصوصا بعد تعب وسنوات طويلة للاعب دخول صفوف المنتخب".

وأكد: "أمام بوتسوانا يستحق فتحي أن يكون القائد لأنه صاحب الخبرات الأكبر".

وعند سؤاله عن لاعب فوجئ بانضمامه لقائمة البدري الأولى، أجاب: "فوجئت بوجود أحمد حسن كوكا، فقد انضم أكثر من مرة لصفوف المنتخب ولم يقدّم مردودا إيجابيا، ولذا أنا مندهش من تواجده".

واستدرك: "لكن أتمنى أن يظهر بشكل جيد هذه المرة بالطبع".

واتفق يحيى مع قرار اختيار أحمد فتحي وعبد الله السعيد رغم تقدمهما في العمر: "أنا مع انضمام فتحي والسعيد لصفوف المنتخب، فوجودهما مهم للغاية لخبرتهما الدولية".

وبرر: "كما أنهما يلعبان بشكل جيد مع فريقيهما، خصوصا فتحي الذي عاد للمشاركة بانتظام مع الأهلي وبمستوى مميز، والأمر نفسه ينطبق على السعيد".

وأتم حديثه بعدم اعتبار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد نهاية التوقف الدولية أمرا مؤثرا في حسابات البدري واختياراته لمباراة بوتسوانا: "مباراة القمة لن تؤثر على البرنامج الموضوع في معسكر المنتخب، خصوصا أنه التجمع الأول تحت قيادة حسام البدري".

مصر تستقبل بوتسوانا وديًا على استاد القاهرة يوم الإثنين المقبل، في الظهور الأول للبدري، والأول للفراعنة منذ الإقصاء الصادم من كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا.

الدور عليك لتختار تشكيل مصر المثالي لمواجهة بوتسوانا

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