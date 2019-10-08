كشف مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي والذي قاده للتتويج بالدوري الممتاز الموسم الماضي عن عدم تلقي دعوة حتى الآن، لحضور حفل استلام درع الدوري المقرر له يوم الخميس المقبل.

يستعد الأهلي لاستلام درع الدوري الخاص بالموسم الماضي في حفل سيقام يوم الخميس المقبل.

وقال لاسارتي لـFilGoal.com: "لم أتلق اتصالات أو دعوة من الأهلي بخصوص هذا الاحتفال".

وتابع "في الحقيقة لم أعرف أساسا بوجود احتفال بتسليم الدرع قبل اتصالكم بي".

وسأل FilGoal.com لاسارتي عن موقفه من الحضور في حال تلقي دعوة، وقال "لا أستطيع أن أجيب قبل اتصال الأهلي بي".

وأتم تصريحه المقتضب "أؤكد على أن الأهلي لم يوجه لي الدعوة حتى الآن".

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه الموسم الماضي، تحت قيادة لاسارتي.

ولم يستمر لاسارتي في منصبه بعد ذلك، ليرحل ومعه طارق سليمان مدرب الحراس ومحمد يوسف المدرب العام.

وتحدث مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه مع FilGoal.com قائلا: "سندعو كل من كان سببا في تتويجنا باللقب، للتواجد في حفل استلامنا لدرع الدوري". ( اقرأ تصريحاته )

وسأل FilGoal.com متابعيه على (فيسبوك) و (تويتر): " إذا كنت مسؤولا في الأهلي، هل ستدعو لاسارتي وجهازه لحفل استلام درع الدوري أم لا؟ ولماذا؟". ( وهذه كانت ردودهم )

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