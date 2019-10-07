بونوتشي: يجب أن أساعد دي ليخت لأنه يفتقد الخبرة

شدد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس على ضرورة مساعدة زميله في الفريق ماتياس دي ليخت لأنه لا يزال صغيرا في السن ويفتقد للخبرة.

وفاز يوفنتوس على إنتر ميلان في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بهدفين لهدف ليتصدر السيدة العجوز قمة جدول الترتيب.

وقال بونوتشي عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "إنها كانت المواجهة التي نستمتع بها جميعا وكان مليئة بالمنافسة".

وأضاف "حافظنا على الكرة وأعتقد أننا شاهدنا فريقنا بشكل رائع في هذه الليلة، وسوف نتحسن كثيرا في المباريات المقبلة".

وعن خطأ زميله دي ليخت قال بونوتشي: "بالتأكيد جميعنا يفتقد جورجيو كيليني والجماهير تعتمد بشكل كبير علي في المباريات لأنني الأكبر عمرا في غيابه".

وتابع "الجماهير تريد مني تقديم المزيد خاصة بعد المستوى غير المرضي الذي قدمته الموسم الماضي، لذلك من واجبي مساعدة دي ليخت وباقي اللاعبين الصغار في الفريق لمنحهم المزيد من الخبرة".

وأتم تصريحاته "لا نزال نحتاج لتحسين بعض التفاصيل في أداء الفريق والحفاظ على تركيزنا أكثر من ذلك".

وتسبب المدافع الهولندي دي ليخت في ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يده سجل منها إنتر هدف التعادل في المباراة قبل أن يحرز جونزالو إيجواين هدف الفوز ليوفنتوس.

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