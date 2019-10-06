مدرب نادي مصر: لن أتفاءل بعد التعادل مع الزمالك والدليل النجوم.. وهكذا استغليت نقطة ضعفهم

لن يتفاءل عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق النجوم رغم تعادله أمام الزمالك، والسبب "لا يزال الوقت مبكرا".

الزمالك تعثر لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعد التعادل أمام نادي مصر بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب نادي مصر: "نقطة معنوية جيدة جدا لنا. نعم هي معنوية أكثر من أي شيء آخر".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "لم نفعل أي شيء حتى الآن. الوقت لا يزال مبكرا للغاية في الدوري".

ودلل "لاأريد أن أكون متفائلا ونحن في البداية والدليل ما حدث لـ النجوم. نادي النجوم انتصر على الزمالك ولكن في النهاية هبط للدرجة الثانية. ونحن لا نريد ذلك".

وأردف "الأهم حاليا بالنسبة لي هو تطورنا في الأداء. أخبرت اللاعبين ألا يشعروا بالخوف نهائيا أمام الزمالك".

وشرح "أخبرتهم بأن الضغط على لاعبي الزمالك وليس نحن. هم يلعبون على المركز الأول ولذلك علينا اللعب بهدوء دون خوف لإظهار أنفسنا للجميع".

وأكمل حديثه قائلا: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا جدا ولكن بعد ذلك الأمور تغيرت مع مشاركة محمد جمال تريكة في وسط الملعب".

وأشار "نقطة ضعف الزمالك كانت في وسط الملعب وتحديدا بسبب غياب طارق حامد".

وأوضح "غياب طارق حامد تسبب في وجود مساحات بالجملة بين دفاع ووسط الزمالك وهذا ما لعبنا على استغلاله. استعرضنا لقطات بالفيديو لوسط الزمالك وأخبرت اللاعبين بأماكن الوقوف تحديدا".

واستكمل "مطمئن من استجابة اللاعبين للتعليمات ومن تطورنا في الأداء. شكل نادي مصر سيصبح أفضل وأفضل في المباريات المقبلة أيضا".

وأتم "تلك النتيجة تعطينا الثقة بكل تأكيد ولكن الوقت لا يزال مبكرا".



















































































































































































































الزمالك تقدم أولا عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 15 بعد عرضية يوسف إبراهيم "أوباما".

إلا أن عمر الحبشي كتب التاريخ لفريقه في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول.

الحبشي سجل في شباك الزمالك وكتب الهدف الأول في تاريخ نادي مصر في الدوري الممتاز.

ولم ينجح نادي مصر في هز الشباك في الجولة الأولى والثانية من المسابقة المحلية، قبل أن ينجح الحبشي في هز شباك الزمالك.

ويعد التعادل أمام نادي مصر هو التعادل الأول لـ الزمالك تحت قيادة الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو".

ميتشو قاد الزمالك في 8 مباريات قبل لقاء نادي مصر. انتصر 6 مرات وخسر مرتين.

والآن في اللقاء التاسع مع الزمالك، يتعادل لأول مرة.

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