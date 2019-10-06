كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن نية مجلس الإدارة في عقدة جلسة مع الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق وذلك بعد التعثر بالتعادل أمام نادي مصر.

الزمالك تعثر لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعد التعادل أمام نادي مصر بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول في الزمالك: "مجلس إدارة النادي سيعقد جلسة مع ميتشو للحديث عن أسباب التعثر أمام نادي مصر".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الجلسة ستشهد الحديث عن أسباب تراجع أداء الزمالك وخصوصا مع الجلسة الأخيرة التي عُقدت مع ميتشو".

وأوضح "الجلسة الأخيرة مع ميتشو وعد فيها الأخير بتحسن الأداء وهو ما لم يحدث ولذلك ستحدث جلسة جديدة استغلالا لفترة التوقف الدولي".

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك الاستعانة بعنصر مصري جديد في الجهاز الفني، على أن يكون الحسم بعد الاجتماع مع ميتشو.



















































































































































































































التعثر أمام نادي مصر هو الأول لـ الزمالك في الدوري هذا الموسم ليصل للنقطة السابعة بالتساوي مع بيراميدز والمقاولون العرب في المركز الثاني.

بينما النقطة التاريخية لنادي مصر الصاعد لأول مرة للدوري الممتاز، هي النقطة الثانية للفريق هذا الموسم بعد التعادل أمام أسوان دون أهداف.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويعد التعادل أمام نادي مصر هو التعادل الأول لـ الزمالك تحت قيادة الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو".

ميتشو قاد الزمالك في 8 مباريات قبل لقاء نادي مصر. انتصر 6 مرات وخسر مرتين.

والآن في اللقاء التاسع مع الزمالك، يتعادل لأول مرة.

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