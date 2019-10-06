الحبشي: المدرب أخبرنا بين الشوطين بسهولة الفوز على الزمالك

كشف عمر الحبشي صاحب هدف تعادل نادي مصر في الزمالك عن حديث عبد الناصر محمد المدير الفني للاعبي فريقه بين شوطي المباراة.

عمر الحبشي النادي : نادي مصر الزمالك

فريق مصر تعادل مع الزمالك 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري وسجل أول هدف له في المسابقة بقدم عمر الحبشي.

وقال الحبشي عقب المباراة: "بين الشوطين أخبرنا عبد الناصر محمد بسهولة الوصول لمرمى الزمالك وتسجيل هدف ثان كما حدث في الشوط الأول والخروج من المواجهة بالنقاط الثلاث".

وأضاف "ورغم الوصول أكثر من مرة لمرمى الزمالك في الشوط الثاني لكن المباراة انتهت بالتعادل".

وأتم تصريحاته "فريق مصر لا يزال صغيرا لكننا لن نكون منافس سهل أمام أندية الدوري".

وحصد فريق مصر النقطة الثانية في الدوري بالتعادل مع الزمالك بعدما تعادل في المباراة السابقة مع أسوان.

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