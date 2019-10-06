تعجّب كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش، من رد فعل أمين عمر حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

طارق سجل هدف طلائع الجيش الثاني في التعادل المثير 2-2 أمام بيراميدز اليوم الأحد بالجولة الثالثة للدوري المصري على استاد جهاز الرياضة العسكري. (طالع التفاصيل)

وخطف كريم طارق الأضواء باحتفاله غير الاعتيادي في الملاعب المصرية، عندما ارتدى قناع "سبايدرمان"، ليشهر الحكم أمين عمر بطاقة صفراء في وجهه، ويأخذ منه القناع ويرميه بعيدا.

حكم المباراة "أمين عمر" اخد قناع سبايدر مان من كريم طارق بعد احتفاله والقاه خارج الملعب 🕷️🎭 وأيضًا بطاقة صفراء 🟨#في_الدوري pic.twitter.com/tV4tie1q6G — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2019

FilGoal.com تواصل مع كريم طارق بطل الواقعة، والذي كشف عن سبب ارتداء القناع: "خطرت لي فكرة ارتداء قناع سبايدرمان بعد تسجيلي أحد الأهداف، وقررت التنفيذ اليوم حال تسجيلي".

وأكمل معترفا باقتدائه بمهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج: "أخذت الفكرة من أوباميانج، شاهدته يحتفل بهذه الطريقة".

وتحوّل كريم طارق للحديث عن رد فعل أمين عمر حكم المباراة: "توقعت الحصول على بطاقة صفراء، لكن لم أتوقع رد فعل الحكم الغاضب".

وأكمل: "الحكم حضر إلي و(زعقلي) وقال: أعطني القناع، ورماه خارج الملعب وقال لي: اذهب إلى نصف ملعبك".

واعترف: "اندهشت من رد فعله، لا أعتقد أنه يمتلك حق تعنيفي بهذه الطريقة، لو كنت لاعبا في الأهلي أو الزمالك لما تعامل معي بهذه الصورة".

وأوضح: "ليس لدي مشكلة في الحصول على بطاقة صفراء، طالما نص القانون على ذلك، لكن هذا لا يعطيه الحق في الصراخ علي بهذا الشكل".

وأكد: "اندهشت من تصرفه وكل من حولي كذلك".

احتفال كريم طارق بهدفه في شباك بيراميدز على طريقة سبايدرمان 🕷️🕸️ pic.twitter.com/t8ZAcA10eK — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2019

هل يحتفل طارق بنفس الطريقة مجددا؟ سؤال يجيب عنه اللاعب: "تكرار الاحتفال؟ ليس الآن، لأني أمتلك إنذارين في رصيدي".

ولكنه كشف: "انتظروا احتفال آخر مفاجأة في الدور الثاني من الدوري".

وسجل كريم طارق (27 عاما) 4 أهداف في الدوري المصري مع الجيش الموسم الماضي، وصنع 5 أهداف.

اللاعب قضى الموسم الماضي معارا من صفوف بتروجت، قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش بشكل نهائي هذا الموسم.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن صحة البطاقة الصفراء التي أشهرها الحكم في وجه اللاعب.

وأجاب الغندور: "قرار حكم المباراة صحيح بنسبة 100%".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "طريقة الاحتفال تندرج تحت مسمى "احتفال مبالغ فيه" وهذا النص مذكور في القانون".

وتابع "أمينعمر قدم مباراة جيدة وتصرفه صحيح بنسبة 100% بخصوص البطاقة الصفراء للاعب الجيش".

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