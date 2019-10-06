بالفيديو - الحياة تعود لطبيعتها في إيطاليا.. يوفنتوس يهزم إنتر ويتصدر الدوري

عاد صاحب المركز الأول إلى مكانه الطبيعي. يوفنتوس هزم إنتر واستعاد صدارة الدوري الإيطالي بعد 7 جولات من انطلاق المسابقة.

وبعد البداية الرائعة لفريق إنتر مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي واحتلال صدارة الدوري الإيطالي لمدة 6 جولات، خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام يوفنتوس 2-1 ليتراجع للمركز الثاني.

فوز يوفنتوس على إنتر رفع رصيده إلى النقطة 19 في الصدارة، وتوقف رصيد فريق ميلان عند النقطة 18.

أهداف المباراة الثلاث جاءت بأقدام أرجنتينية، تقدم باولو ديبالا ليوفنتوس في الدقيقة 4 ثم تعادل لاوتارو مارتينيز لإنتر ميلان في الدقيقة 18 قبل أن يسجل البديل جونزالو إيجوايين هدف الفوز في الدقيقة 80.

بدأ كونتي المباراة بطريقة 3-5-2 المعتادة له مع إنتر وكان تشكيل فريقه كالآتي:

بينما اعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس على طريقة 4-3-3 وجاءت اختياراته كالآتي:

ولم ينتظر يوفنتوس سوى 4 دقائق ليسجل الهدف الأول عن طريق ديبالا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طويلة رائعة من بيانيتش.

وحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة 18 بعدما لمست الكرة يد ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، وتقدم لاوتارو مارتينيز لتسديدها وسجل منها هدف تعادل فريقه.

وأجرى كونتي تغيير أول مبكر لفريقه بخروج ستيفانو سينسي ونزول ماتياس فيتشينو في الدقيقة 33.

وسجل رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 41 قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل.

في الشوط الثاني دفع كونتي بالمدافع أليساندرو باستوني بدلا من دييجو جودين في الدقيقة 53.

وانتقلت السيطرة والمحاولات على المرمى إلى يوفنتوس مع إجراء ساري للتغييرات الثلاثة بنزول رودريجو بينتاكور وإيجوايين وإيمري تشان بدلا من سامي خضيرة وبيرنارديسكي وديبالا.

وجاءت نتائج تغييرات ساري بالخبر السار لجماهير يوفنتوس عندما نجح إيجواين في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 81 بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

لتنتهي المباراة بتعرض إنتر لأول خسارة له في إيطاليا مع كونتي، والهزيمة الثانية هذا الموسم بشكل عام بعد الخسارة أمام برشلونة 2-1 في دوري أبطال أوروبا.

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