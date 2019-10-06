التعثر الأول.. "هدف تاريخي" يُعطل الزمالك أمام نادي مصر

سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام نادي مصر في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

تعثر هو الأول لـ الزمالك في الدوري هذا الموسم ليصل للنقطة السابعة بالتساوي مع بيراميدز والمقاولون العرب في المركز الثاني.

بينما النقطة التاريخية لنادي مصر الصاعد لأول مرة للدوري الممتاز، هي النقطة الثانية للفريق هذا الموسم بعد التعادل أمام أسوان دون أهداف.

الزمالك تقدم أولا عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 15 بعد عرضية يوسف إبراهيم "أوباما".

إلا أن عمر الحبشي كتب التاريخ لفريقه في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول.

الحبشي سجل في شباك الزمالك وكتب الهدف الأول في تاريخ نادي مصر في الدوري الممتاز.

ولم ينجح نادي مصر في هز الشباك في الجولة الأولى والثانية من المسابقة المحلية، قبل أن ينجح الحبشي في هز شباك الزمالك.

ويعد التعادل أمام نادي مصر هو التعادل الأول لـ الزمالك تحت قيادة الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو".

ميتشو قاد الزمالك في 8 مباريات قبل لقاء نادي مصر. انتصر 6 مرات وخسر مرتين.

والآن في اللقاء التاسع مع الزمالك، يتعادل لأول مرة.



















































































































































































































البداية

ميتشو اعتمد على كريم بامبو ومحمد أوناجم وعمر السعيد في الهجوم، مع مشاركة أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" في وسط الملعب.

📋 تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر يشهد عودة كريم بامبو وزيزو وأوباما يقودان خط الوسط #في_الدوري pic.twitter.com/jkvvs9ehBT — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2019

الزمالك بدأ بقوة ونجح في هز الشباك أولا عن طريق أشرف بنشرقي.

بنشرقي شارك أساسيا لأول مرة في الدوري، بعدما غاب أمام الاتحاد السكندري وشارك كبديل لمدة 30 دقيقة أمام مصر للمقاصة.

وفي الدقيقة 16 استغل بنشرقي عرضية يوسف إبراهيم "أوباما" ليحولها بإتقان داخل الشباك، ليرفع بعدها قميص زميله في الفريق محمود عبد العزيز والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب أشرف بنشرقي هدفه الأول في مسابقة الدوري، بعدما نجح في التسجيل في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ومع سيطرة الزمالك الكاملة، تدخل عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر ليدفع بالتغيير الأول في الدقيقة 35.

محمد جمال تريكة يشارك بدلا من أحمد الصعيدي. تغيير مبكر للغاية لـ نادي مصر من أجل محاولة استغلال خط وسط الزمالك.

هدف تاريخي

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين كوقت بدلا من ضائع، قبل أن ينجح نادي مصر في إدراك التعادل.

عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك من إسلام صالح استقبلها عمر خبشي بتسديدة هزت شباك محمد عواد.

هدف هو الأول في تاريخ نادي مصر في الدوري الممتاز، وجاء معه صافرة نهاية الشوط الأول.

بداية سريعة للشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة كاد عمر السعيد أن يسجل الثاني للزمالك من فرصة محققة.

عرضية من كريم بامبو ورأسية من عمر السعيد مرت بجوار القائم بقليل لتحرم الزمالك من هدف التقدم.

الدقيقة 55 شهدت التدخل الأول من ميتشو الذي دفع بمصطفى محمد بدلا من كريم بامبو.

وأنقذ وليد توفيق حارس مرمى نادي مصر أمام فرصة محققة لا تصدق من عمر السعيد.

أوناجم اخترق منطقة جزاء نادي مصر قبل أن يرسل عرضية أرضية إلى عمر السعيد أمام المرمى، ولكن حارس الضيوف تألق وحمى مرماه في الدقيقة 60.

وخرج أوناجم ليشارك إمام عاشور بدلا منه في الدقيقة 66 عقب فرصة محققة لنادي مصر عن طريق عمر الحبشي مع تألق محمد عواد.

التدخل الأخير وتألق عواد

وفي الدقيقة 80 شارك حازم إمام بدلا من أشرف بنشرقي. تغيير ثالث وأخير لـ ميتشو.

الزمالك ضغط بقوة واستحوذ على الكرة ولكن الفرص الخطيرة كانت من جانب نادي مصر بسبب المرتدات.

مرتدات خطيرة للغاية كادت تهز شباك الزمالك عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 90 ولكن عواد تألق وحمى شباك فريقه.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع، شهدت فرصة محققة هنا وأخرى هناك.

أوباما حصل على كرة داخل منطقة جزاء نادي مصر ليفضل التمرير بالعرض بدلا من التسديد.

وصمد دفاع نادي مصر أمام تسديدات إمام عاشور وعبد الله جمعة قبل أن ينطلق أحمد الشيخ منفردا بمرمى الزمالك.

وتألق عواد أمام انفراد أحمد الشيخ ليحمي الزمالك من الخسارة الأول في الدوري.

قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة.

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