تير شتيجن: عانينا في بعض الأوقات أمام إشبيلية
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 01:13
كتب : FilGoal
اعترف مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بمعاناة فريقه لبعض الوقت أمام إشبيلية رغم تحقيق الفوز.
تير شتيجين
النادي : برشلونة
وفاز برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد المدافع الشاب رونالد أرواخو.
وقال شتيجن عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "بالفعل في بعض الأوقات كنا نعاني لكننا تمكنا من إظهار مستوانا وتسجيل 4 أهداف".
وأضاف "أنا متحمس للغاية أنني لعبت 200 مباراة مع برشلونة، والآن أتمنى أن أخوض المزيد من المباريات مع هذا الفريق".
وعن طرد زميله عثمان ديمبيلي قال الحارس الألماني: "لا أعرف ماذا قال للحكم لكني أتمنى أن يكون معنا قريبا".
ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.
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