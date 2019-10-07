تير شتيجن: عانينا في بعض الأوقات أمام إشبيلية

اعترف مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بمعاناة فريقه لبعض الوقت أمام إشبيلية رغم تحقيق الفوز.

تير شتيجين النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد المدافع الشاب رونالد أرواخو.

وقال شتيجن عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "بالفعل في بعض الأوقات كنا نعاني لكننا تمكنا من إظهار مستوانا وتسجيل 4 أهداف".

وأضاف "أنا متحمس للغاية أنني لعبت 200 مباراة مع برشلونة، والآن أتمنى أن أخوض المزيد من المباريات مع هذا الفريق".

وعن طرد زميله عثمان ديمبيلي قال الحارس الألماني: "لا أعرف ماذا قال للحكم لكني أتمنى أن يكون معنا قريبا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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