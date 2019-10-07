تير شتيجن: عانينا في بعض الأوقات أمام إشبيلية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 01:13

كتب : FilGoal

برشلونة - تير شتيجن

اعترف مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بمعاناة فريقه لبعض الوقت أمام إشبيلية رغم تحقيق الفوز.

تير شتيجين

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد المدافع الشاب رونالد أرواخو.

وقال شتيجن عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "بالفعل في بعض الأوقات كنا نعاني لكننا تمكنا من إظهار مستوانا وتسجيل 4 أهداف".

أخبار متعلقة

فالفيردي: طرد ديمبيلي ضد إشبيلية؟ لا يجيد تحدث الإسبانية إيجواين: فزنا على الفريق الأكثر صلابة في الدوري الإيطالي فيدال: على فالفيردي إيجاد طريقة لإشراك كل لاعبي وسط برشلونة

وأضاف "أنا متحمس للغاية أنني لعبت 200 مباراة مع برشلونة، والآن أتمنى أن أخوض المزيد من المباريات مع هذا الفريق".

وعن طرد زميله عثمان ديمبيلي قال الحارس الألماني: "لا أعرف ماذا قال للحكم لكني أتمنى أن يكون معنا قريبا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

اقرأ أيضا:

التعثر الأول.. "هدف تاريخي" يُعطل الزمالك أمام نادي مصر

مصدر في الزمالك لـ في الجول: جلسة منتظرة بين الإدارة وميتشو

مدرب نادي مصر: لن أتفاءل بعد التعادل مع الزمالك والدليل النجوم.. وهكذا استغليت نقطة ضعفهم

"سبايدرمان" الطلائع لـ في الجول: ما فعله الحكم ليس من حقه.. وانتظروا مفاجأة جديدة

الحبشي: المدرب أخبرنا بين الشوطين بسهولة الفوز على الزمالك

بالفيديو – برشلونة يكرر الكابوس على لوبيتيجي وينهي المباراة بـ9 لاعبين

بالفيديو - الحياة تعود لطبيعتها في إيطاليا.. يوفنتوس يهزم إنتر ويتصدر الدوري

برشلونة تير شتيجن الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

بونوتشي: يجب أن أساعد دي ليخت لأنه يفتقد الخبرة 3 ساعة | أوروبا
رسائل نارية وقرارات مقبلة على الجهاز و"ميتشو أفضل من فايلر 100 مرة".. رئيس الزمالك يتحدث 4 ساعة | الدوري المصري
أهداف الأحد الكروي - تراروي يذبح سيتي.. وميسي يسجل لأول مرة 4 ساعة | أوروبا
تير شتيجن: عانينا في بعض الأوقات أمام إشبيلية 4 ساعة | أوروبا
فالفيردي: طرد ديمبيلي ضد إشبيلية؟ لا يجيد تحدث الإسبانية 4 ساعة | أوروبا
إيجواين: فزنا على الفريق الأكثر صلابة في الدوري الإيطالي 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 جينيراسيون لـ في الجول: اللوائح تؤهلنا.. ومن غيّر ملعب المباراة لا يمتلك صلاحية ذلك

قد ينال إعجابك