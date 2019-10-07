فالفيردي: طرد ديمبيلي ضد إشبيلية؟ لا يجيد تحدث الإسبانية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 01:08

كتب : FilGoal

برشلونة - فالفيردي

تعجب إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة من تعرض ثنائي فريقه أرواخو وعثمان ديمبيلي للطرد أمام إشبيلية.

وفاز برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد المدافع الشاب رونالد أرواخو.

وقال فالفيردي عقب المباراة للصحفيين: "البطاقات الحمراء قرار الحكم ولكن لا أعتقد أن أرواخو فعل شيئا يستحق عليه الحصول على الطرد".

أخبار متعلقة

سولشاير: مواجهة ليفربول المقبلة ستكون مثالية لنا بالفيديو – برشلونة يكرر الكابوس على لوبيتيجي وينهي المباراة بـ9 لاعبين بالفيديو - الحياة تعود لطبيعتها في إيطاليا.. يوفنتوس يهزم إنتر ويتصدر الدوري

وأضاف "أما ديمبيلي من الصعب جدا عليه أن يتحدث جملة كاملة باللغة الإسبانية، فكيف سيوجه حديث غير لائق لحكم المباراة".

وعن خط وسط فريقه قال "أنهينا مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال بهذه المجموعة في خط الوسط لذلك أردت أن أمنحهم الاستمرارية".

وأتم تصريحاته "أما نيلسون سيميدو قدم مستوى جيد جدا في المباراة رغم أنه لم يشارك في مركزه ولعب ظهير أيسر وساعد الفريق كثيرا في الهجوم والدفاع".

اقرأ أيضا:

التعثر الأول.. "هدف تاريخي" يُعطل الزمالك أمام نادي مصر

مصدر في الزمالك لـ في الجول: جلسة منتظرة بين الإدارة وميتشو

مدرب نادي مصر: لن أتفاءل بعد التعادل مع الزمالك والدليل النجوم.. وهكذا استغليت نقطة ضعفهم

"سبايدرمان" الطلائع لـ في الجول: ما فعله الحكم ليس من حقه.. وانتظروا مفاجأة جديدة

الحبشي: المدرب أخبرنا بين الشوطين بسهولة الفوز على الزمالك

بالفيديو – برشلونة يكرر الكابوس على لوبيتيجي وينهي المباراة بـ9 لاعبين

بالفيديو - الحياة تعود لطبيعتها في إيطاليا.. يوفنتوس يهزم إنتر ويتصدر الدوري

برشلونة فالفيردي الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

بونوتشي: يجب أن أساعد دي ليخت لأنه يفتقد الخبرة 3 ساعة | أوروبا
رسائل نارية وقرارات مقبلة على الجهاز و"ميتشو أفضل من فايلر 100 مرة".. رئيس الزمالك يتحدث 4 ساعة | الدوري المصري
أهداف الأحد الكروي - تراروي يذبح سيتي.. وميسي يسجل لأول مرة 4 ساعة | أوروبا
تير شتيجن: عانينا في بعض الأوقات أمام إشبيلية 4 ساعة | أوروبا
فالفيردي: طرد ديمبيلي ضد إشبيلية؟ لا يجيد تحدث الإسبانية 4 ساعة | أوروبا
إيجواين: فزنا على الفريق الأكثر صلابة في الدوري الإيطالي 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 جينيراسيون لـ في الجول: اللوائح تؤهلنا.. ومن غيّر ملعب المباراة لا يمتلك صلاحية ذلك

قد ينال إعجابك