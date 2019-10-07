إيجواين: فزنا على الفريق الأكثر صلابة في الدوري الإيطالي

أرجع جونزالو إيجواين مهاجم يوفنتوس فوز فريقه على إنتر ميلان إلى شخصية البطل التي يتمتع بها لاعبي السيد العجوز.

وسجل إيجواين هدف فوز يوفنتوس على ميلان في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 بملعب جوسيبي مياتزا.

وقال إيجواين عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "إنتر كان الفريق الأكثر صلابة في الدوري الإيطالي منذ انطلاقته وحققنا الفوز عليه".

وأضاف "لعبنا بشخصية البطل واللاعبون كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وأنا سعيد أننا تصدرنا الدوري".

وأكمل "المدرب اتخذ قراره بأن أكون بديلا في المباراة وديبالا يقدم مستوى مميز في الفترة الماضية لذلك كان من الطبيعي أن يلعب أساسيا، وعندما شاركت تمكنت من مساعدة الفريق في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "هذه بداية رائعة للموسم ولكن لا نزال في البداية ونريد القتال والمنافسة في كل البطولات".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر صاحب المركز الثاني.

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