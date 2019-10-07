فيدال: على فالفيردي إيجاد طريقة لإشراك كل لاعبي وسط برشلونة

أبدى أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة رضاه بالدور الذي يلعبه مع فريقه في الفترة الحالية مؤكدا أنه يرغب في لعب المزيد من المباريات.

أرتورو فيدال النادي : برشلونة برشلونة

وشارك فيدال في فوز برشلونة برباعية دون رد على إشبيلية في الجولة الثامنة وسجل الهدف الثاني للبرسا.

وقال فيدال عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "أنا سعيد بالدور الذي ألعبه مع برشلونة، لكني كنت أرغب في المشاركة في عدد أكبر من المباريات".

وأضاف "يوجد هذا الموسم الكثير من لاعبي الوسط المميزين في برشلونة وعلى المدرب إيجاد طريقة للاستفادة منهم جميعا".

وأتم "الفريق تحسن كثيرا أمام إشبيلية وبشكل شخصي أتمنى أن أستمر في كسب دعم الجماهير".

ويضم برشلونة في وسط الملعب هذا الموسم كل من سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وفيدال وفرينكي دي يونج وإيفان راكيتيتش وكارليس ألينا وآرثور ميلو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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