سولشاير: مواجهة ليفربول المقبلة ستكون مثالية لنا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

مؤتمر سولشاير

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن المباراة المقبلة لفريقه في الدوري ضد ليفربول ستكون مثالية.

وخسر مانشستر يونايتد للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال سولشاير عقب المباراة: "المواجهة المقبلة لنا ضد ليفربول ستكون مثالية".

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وأوضح "المباراة تأتي بعد فترة التوقف الدولي وسنحاول استغلالها لتصحيح أوضاع الفريق".

وأكمل تصريحاته لقناة سكاي سبورتس "نأمل أن نستعيد بعض اللاعبين الغائبين في الفترة المقبلة قبل مواجهة ليفربول لأن اللاعبين الصغار يفتقدون الثقة ويحتاجون مساعدة النجوم الكبار أصحاب الخبرات".

وأتم تصريحاته "سنجلس خلال فترة التوقف الدولي لتقييم ما حدث لنا في الثمان المباريات الماضية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

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