حارس نادي مصر: أهدرنا الفوز على الزمالك

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 23:32

كتب : FilGoal

عمر السعيد - الزمالك - نادي مصر

يرى وليد توفيق حارس مرمى نادي مصر أن فريقه أهدر فرصة تحقيق الفوز على الزمالك.

وتعادل نادي مصر مع الزمالك 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري

وقال وليد توفيق عقب المباراة: "حققنا نقطة هامة جدا أمام الزمالك وهذا يمنحنا دفعة قوية في المواجهات المقبلة".

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وأضاف "بعد هدف التعادل طمعنا في تحقيق الفوز على الزمالك وكنا أقرب لحصد النقاط الثلاث في نهاية المباراة عندما أهدرنا فرصة تسجيل هدف حقيقية إلا أن محمد عواد تألق وأنقذ مرماه".

وأتم "بالتأكيد الزمالك كانت له فرص كثيرة في المباراة لكن فرصتنا في الوقت بدلا من الضائع كانت الأخطر والأهم في اللقاء".

وحصد فريق مصر النقطة الثانية في الدوري بالتعادل مع الزمالك بعدما تعادل في المباراة السابقة مع أسوان.

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