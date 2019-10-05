راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي بعد مواجهة أسوان.. وتدريبات للمستبعدين

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة القدم منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مواجهة أسوان في الدوري.

ويلعب الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت أمام أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة من أجل التقاط الأنفاس بسبب تلاحم مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وعلى جانب آخر تدرب اللاعبين المستبعدين من مواجهة أسوان صباح اليوم السبت.

وشارك في المران صالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وعلي لطفي وعمار حمدي وحسين السيد.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة وفقا للبرنامج الذي أعده توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وتغلب الأهلي على سموحة والإنتاج الحربي في أول جولتين من الدوري المصري.

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