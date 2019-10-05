كرة طائرة - كندا تحبط عودة مصر في كأس العالم

خسر رجال منتخب مصر للكرة الطائرة أمام كندا بصعوبة ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم.

وتقام منافسات كأس العالم في اليابان حتى 15 من الشهر الجاري ويلعب كل فريق 11 مباراة.

خسر منتخب مصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليحصل الفريق على نقطة من المباراة تصعد به للمركز الرابع.

وتأخر منتخب مصر بشوطين دون رد (25-27، 25-27) قبل أن يعود بقوة (25-16، 25-22) وفي الشوط الخامس والفاصل حسم منتخب كندا المباراة بنتيجة 9-15.

وارتفع رصيد مصر إلى 7 نقاط في المركز الرابع بينما حقق منتخب كندا فوزه الأول في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وتغلب منتخب مصر على أستراليا وإيران بنتيجة واحد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بينما خسر أمام البرازيل بنفس النتيجة.

ويلعب منتخب مصر أمام روسيا في الرابعة من فجر الأحد في ختام المرحلة الأولى قبل أن تحصل كل الفرق على راحة يومين.

طالع أيضا

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

ميدو يُعلق على أزمة جنش وأمير مرتضى

هدف مُبهر يُنصر سموحة على إنبي

غاندي والكرة

تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب

محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك