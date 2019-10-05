نور الدين حكما للمصري والاتحاد بعد اعتذار الغندور

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 11:34

كتب : عاطف شادي

إبراهيم نور الدين

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة المصري البوسعيدي والاتحاد بعد اعتذار أحمد الغندور.

واعتذر أحمد الغندور عن إدارة المباراة بسبب وفاة جده فجر اليوم السبت.

وتقام مباراة المصري والاتحاد السكندري في الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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وتقدمت لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني العزاء إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بسبب وفاة والده.

ويقع المصري في المركز الرابع برصيد 4 نقاط بينما الاتحاد يحل تاسعا برصيد 3 نقاط بعد مرور جولتين.

وتقام اليوم السبت أربع مباريات في الدوري المصري، إذ يستضيف أسوان فريق الأهلي ويواجه الإنتاج الحربي فريق المقاولون العرب بينما يلعب وادي دجلة ضد الإسماعيلي وأخيرا مباراة المصري والاتحاد السكندري.

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