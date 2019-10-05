اسكواش - مصر تدافع عن لقب أمريكا المفتوحة أولى البطولات الكبرى في الموسم

تنطلق مساء اليوم السبت بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش أولى البطولات الكبرى في الموسم الجديد.

وتدافع مصر عن لقب الرجال والسيدات، إذ حصد محمد الشوربجي ورنيم الوليلي لقب النسخة الماضية.

وحصدت مصر لقبين في نسخة السيدات وهما أخر نسختين عن طريق نور الطيب ورنيم الوليلي، أما على مستوى الرجال فحصدت مصر أخر ثلاث نسخ من أصل 8 حصل عليهم اللاعبون المصريون.

وانسحبت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا من منافسات السيدات بسبب إصابة في الركبة.

وتقام البطولة حتى 12 من الشهر الجاري ويبلغ مجموع جوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتستضيف مصر بعد بطولة أمريكا المفتوحة، بطولة العالم لسيدات الاسكواش ومصر الدولية للرجال أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

طالع أيضا

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

ميدو يُعلق على أزمة جنش وأمير مرتضى

هدف مُبهر يُنصر سموحة على إنبي

غاندي والكرة

تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب

محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك