رسائل نارية من رئيس الزمالك لـ جنش

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل نارية لـ محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفارس الأبيض.

وكتب جنش على حسابه الشخصي على (انستجرام) متسائلا:" لماذا لم أحصل على مستحقاتي؟"، قبل أن يرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة عليه. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "لم أر في حياتي أغبى من جنش".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "نعم جنش لم يحصل على مقدم عقده مع الزمالك، ولكن السبب هو تعديل عقده".

وأوضح "طلبت تعديل عقد جنش وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة للأفضل حتى تناسب إمكانياتهم. لهذا السبب جنش لم يحصل على مقدم عقده. رفضت أن يحصل جنش على مبلغ أقل من أبو جبل، ولذلك طلبت تعديل عقده".

وتابع "وكيل جنش هو نفس وكيل مؤمن زكريا الذي تسبب في انضمامه للأهلي. وهو نفس وكيل الشناوي ونفس وكيل كهربا أيضا. هل وصلت لكم الرسالة يا جماهير الزمالك؟".

وفسر "كهربا "لعب في دماغ" جنش. جنش خائن وجزء من مؤامرة على الزمالك وسيحاسب على ما كتبه".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما أُصيب جنش، سافر لألمانيا بقرار مني. وفي أكثر من مناسبة تراجعت عن معاقبته والآن يخون الزمالك".

وأشار "جنش تسبب في خسارة الزمالك للقب الدوري، وكاد يتسبب في خسارتنا للقب كأس الكونفدرالية والآن أساء لجماهير الزمالك".

وأتم "يجب على جنش الاعتذار لجماهير الزمالك على ما فعله".

جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019.

ولا يزال جنش في مرحلة العلاج والتأهيل قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع الزمالك.

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