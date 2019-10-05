أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

محمود عبد العزيز غادر مباراة الزمالك ومصر للمقاصة مصابا، وذلك بعدما سقط ميدو جابر لاعب الفريق المنافس على قدمه في الدقيقة الـ78.

وكشف مصدر مسؤول في الزمالك لـ FilGoal.com عن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمود عبد العزيز قائلا: "إصابة محمود عبد العزيز عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

وأضاف "إصابة الصليبي لم تأت في نفس الركبة التي أصيبت من قبل بقطع في الرباط الصليبي مرتين".

صاحب الـ29 عاما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين سابقا. الأولى مع نادي الإسماعيلي، والأخرى رفقة فريق سموحة، في نفس الركبة.

والآن يتعرض للصليبي الثالث في مسيرته في الركبة الأخرى.

وأكمل المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قائلا: "اللاعب سيسافر إلى ألمانيا مباشرة عقب إنهاء الإجراءات الخاصة بأوراق السفر".

وأشار "مدة غياب محمود عبد العزيز بشكل مبدئي من 7 لـ 8 أشهر".

وتأكد غياب زيزو عن الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

محمود عبد العزيز انضم لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك اللاعب في حصد لقبي كأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019.

فكيف يمكن للزمالك تعويض غياب زيزو؟ اختر تشكيل الزمالك من هنا

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