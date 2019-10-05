رئيس الزمالك: طلبت من ميتشو عدم تغيير مراكز اللاعبين.. ولا يصح ما فعله ثنائي المقاصة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل جلسته مع الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" مدرب الفريق عقب الانتصار أمام مصر للمقاصة.

الزمالك انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء عن طريق أحمد سيد "زيزو" في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "عقدت جلسة مع ميتشو وطلبت منه عدم تغيير مراكز اللاعبين".

وأوضح في تصريحاته مع قناة الحدث اليوم "أخبرته بأن يدفع بـ أشرف بنشرقي في نفس مركزه الذي كان يتألق فيه سابقا. وإشراك خالد بوطيب في مركزه الذي يتألق فيه مع منتخب المغرب، وكذلك عدم تغيير مركز أوناجم".

وتابع "سألت ميتشو: هل من الممكن إشراك محمود علاء في وسط الملعب وطارق حامد في الهجوم؟ بالطبع لا، فلكل منهما مركزه الواضح. ولذلك طلبت منه عدم تغيير مراكز اللاعبين".

وأردف "هذا ليس تدخلا فنيا على الإطلاق".

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عما حدث في لقاء الفريق أمام المقاصة، قائلا: "الثنائي حسني فتحي ومحمد إبراهيم سب كل لاعبي الزمالك".

وأضاف غاضبا "لا يصح أبدا ما حدث. كنا في معركة وتعرضنا لإصابات عديدة منها إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي".

واستدرك "ولكن في نفس الوقت طلبت من أيمن عبد العزيز –المدرب العام في الزمالك- السيطرة على انفعالاته".

وأتم "يجب أن يُسيطر أيمن عبد العزيز على انفعالات اللاعبين، وليس أن يكون هو المنفعل".

ويتقاسم الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 6 نقاط مع الأهلي وبيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

طالع أيضا

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

ميدو يُعلق على أزمة جنش وأمير مرتضى

هدف مُبهر يُنصر سموحة على إنبي

غاندي والكرة

تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب

محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك