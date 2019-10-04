محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك ويشرح سبب الأزمة

كشف موسى سار محامي جينيراسيون فوت السنغالي عن الخطوة المقبلة من النادي ضد الزمالك والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في ظل الأزمة القائمة حول مواجهة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وتحديد المتأهل لمرحلة المجموعات.

وقال موسى سار لموقع "ويوسبورت" السنغالي: "طلبت إدارة نادي جينيراسيون فوت مني التدخل لحل الأزمة والدفاع عن حقوق النادي، وإن لم يكن هناك حل مناسب بالنسبة لنا سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية".

وشدد "أهم شيء يجب أن نتذكره حاليا هو أن جينيراسيون لديه حق يريد الحصول عليه".

وأوضح محامي النادي السنغالي "إن نقل المباراة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الإفريقي لسببين، أولهما أن المسؤولية لتحديد موعد المباريات وأماكنها هي لجنة الأندية بالكاف".

وواصل "أما ثانيا فإن كانت هناك حاجة إلى تغيير موعد ومكان المباراة دون التوصل لاتفاق بين الطرفين، فيجب أن تتدخل تلك اللجنة لإحداث التغيير إن كان هناك سبب قهري لذلك مثل عدم الأمان، وفي المثال الحالي لا توجد أي مشكلة من عدم الأمان لإقامة المباراة".

وعن دفاع الزمالك بأن إقامة المباراة في القاهرة ليس آمنا علق محامي جينيراسيون قائلا: "إنها حجة وخاطئة كذلك، الزمالك لم يرغب في اللعب في القاهرة وأراد أن يخلق ظروفا لمنع إقامة المباراة".

وأكمل "لقد كان ذلك فخا وتزويرا خاصة إن هناك مباريات أقيمت في القاهرة يومي 26 و28 من شهر سبتمبر الماضي لذا لا يمكن القول إن هناك مشكلة أمنية، لحسن الحظ كان مسؤولي جينيراسيون يقظين لتجنب ذلك الفل ونأمل أن يثبت الكاف حق النادي".

وأوضح محامي جينيراسيون قائلا: "أؤكد أن التغيير الذي حدث جاء بعد خطاب من قبل أنتوني بافوي نائب الأمين العام للكاف والمسؤول عن لجنة كرة القدم والتنمية وهو ليس ضمن لجنة الأندية، فهو ليس لديه حق في إرسال ذلك الخطاب من الأصل".

وأضاف "هذا الخطاب من قبل أنتوني بافوي ليس ضمن اختصاصاته من الناحية القانونية، ويجب على الكاف أن يوقف مثل تلك التصرفات".

وأتم "بسبب فقدان الكاف لمصداقيته أرسل الاتحاد الدولي فاطمة سامورا لوضع نظام محدد للكاف".













































































الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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