جنش: هل إصابتي سبب عدم حصولي على مقدم تعاقدي من الزمالك؟

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد حتى الآن.

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "أتقدم بخالص الشكر لاتحاد الكرة على تحملهم كافة تكاليف علاجي حتى الآن".

وأضاف "كما أشكر جماهير الزمالك على دعمها، وعلى مشاعرهم الجميلة ومساعدتي في تخطي الأزمة والعودة سريعا إلى الملاعب".

جنش أتبع "أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي للموسم الجديد من نادي الزمالك حتى الآن".

وأتم "لا أعرف السبب. هل لأنني مصاب؟ أو بسبب شيء آخر؟".

جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019.

صاحب الـ32 عاما يتواجد حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، قبل عودته للملاعب مرة أخرى.

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