جنش: هل إصابتي سبب عدم حصولي على مقدم تعاقدي من الزمالك؟

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 14:04

كتب : FilGoal

جنش - مصر

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد حتى الآن.

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "أتقدم بخالص الشكر لاتحاد الكرة على تحملهم كافة تكاليف علاجي حتى الآن".

وأضاف "كما أشكر جماهير الزمالك على دعمها، وعلى مشاعرهم الجميلة ومساعدتي في تخطي الأزمة والعودة سريعا إلى الملاعب".

أخبار متعلقة

أخطر دوري في العالم (2) – ممثل واحد للزمالك في تشكيل الأسبوع وأغلبية أهلاوية سبورة في الجول – كيف فاز الزمالك على المقاصة بفضل طارق حامد ومصطفى محمد ميدو: تعرضنا لظلم كبير أمام الزمالك.. نستحق ركلتي جزاء أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على المقاصة.. ميتشو مازال يبحث

جنش أتبع "أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي للموسم الجديد من نادي الزمالك حتى الآن".

وأتم "لا أعرف السبب. هل لأنني مصاب؟ أو بسبب شيء آخر؟".

View this post on Instagram

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود في "سننه". وانا أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الاتحاد المصرى لكره القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الان واشكر جمهور نادى الزمالك العظيم ❤ على مشاعركم الجميله ومساعدتى في تخطى الازمه والعوده سريعا الى الملعب فدمتم لى خير اخوه وأؤكد انى لم احصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الان ولا اعرف السبب هل هو بسبب اصابتى؟ او بسبب شى اخر

A post shared by Mahmoud Genish (@mahmoud.genish) on

جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019.

صاحب الـ32 عاما يتواجد حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، قبل عودته للملاعب مرة أخرى.

طالع أيضا

سبورة في الجول – كيف فاز الزمالك على المقاصة بفضل طارق حامد ومصطفى محمد

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب الهلال: نستطيع مواجهة أي فريق ولكن دون لعب تحت الطاولة

حلم إفريقيا - الهلال السوداني.. بحثا عن روح الماضي

أرقام في الجول – الإجابة دائما طارق حامد

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (2).. البطولة السرية

جيامباولو: لن أستقيل من تدريب ميلان.. كنت مشجعا لإنتر

في الدوري الزمالك جنش منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة يد – الزمالك يبدأ مشوار الحفاظ على لقبه الإفريقي بانتصار كاسح ضد ديسبورتيفو 3 دقيقة | رياضات أخرى
مران الزمالك – رسالة خاصة من ميتشو لـ مصطفى فتحي.. وطارق حامد يرفض الراحة 14 دقيقة | الدوري المصري
روما يعلن إصابة مدافعه بالرباط الصليبي 51 دقيقة | أوروبا
حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب زيسكو: الفوز على الأهلي في 2016 غير الفريق ساعة | إفريقيا
حلم إفريقيا – زيسكو يونايتد.. الأول دائما ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي: الفوز على دجلة سبيلنا لاستعادة التوازن ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك