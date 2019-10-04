خاص بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (2).. البطولة السرية

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 00:24

كتب : فادي أشرف

بودكاست الدوري ع الهادي

تبحث كل الدوريات في العالم عن استقطاب للمشاهدين إلا في الدوري المصري الذي يجري الأمر على النقيض تماما.

مرحبا بكم في ثاني حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الدوري المصري.

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موعدنا الآن مع الجولة الثانية من المسابقة المحلية التي انتهت يوم الخميس بفوز الزمالك على مصر للمقاصة 1-0.

الدوري المصري تحول إلى بطولة سرية.. وهذا ما يناقشه محررنا فادي أشرف في البودكاست المقدم من FilGoal.com

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