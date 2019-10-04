فور سقوط محمود عبد العزيز وبمجرد مشاهدة اللقطة على الشاشة، أدرك الجميع أنها ربما تكون إصابة قوية، لكن ذلك لم يتأكد بعد.

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، بأن إصابة محمود عبد العزيز لاعب الفريق لم تتحدد بشكل رسمي بعد، لكن كل الاحتمالات مازالت واردة فيها.

وحسب المصدر، فإن ركبة اللاعب حاليا متورمة بشكل كبير، ما يعوق إمكانية إجراء الأشعة عليها.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الجهاز الطبي ثبت ركبة اللاعب. ونحن الآن في انتزار زوال الورم لإجراء الأشعة. الإصابة ربما تكون قطع في الرباط أو جزع فقط، وربما أيضا أنه لا يعاني أي شئ".

وأتم "الأمر يعتمد على طريقة سقوط اللاعب، لكن المشكلة أن البث التليفزيوني لم يظهر طريقة سقوط اللاعب لأحدد إصابته، وبالتالي نحن ننتظر الأشعة".

التورم يعيق إجراء الأشعة على ركبة المصابين لأن المياه في الركبة تمنع الأطباء من قراءة الأشعة بشكل صحيح.

وينتظر طبيب نادي الزمالك حاليا زوال الورم من ركبة عبد العزيز، قبل إجراء الأشعة مساء غد السبت أو بعد غد الأحد للتأكد من الإصابة بشكل رسمي.

كان الجهاز الطبي لنادي الزمالك قد صرح مساء أمس الخميس للصحفيين عقب اللقاء مباشرة، بأن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هي كدمة قوية في الركبة. (طالع التفاصيل)

محمود عبد العزيز غادر مباراة الزمالك ومصر للمقاصة مصابا، وذلك بعدما سقط ميدو جابر لاعب الفريق المنافس على قدمه في الدقيقة الـ78.

صاحب الـ29 عاما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين سابقا. الأولى مع نادي الإسماعيلي، والأخرى رفقة فريق سموحة.

محمود عبد العزيز انضم لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك اللاعب في حصد لقبي كأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019.

































































































































































































































































































































كان الزمالك قد فاز على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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