أخطر دوري في العالم (2) – ممثل واحد للزمالك في تشكيل الأسبوع وأغلبية أهلاوية

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 13:25

كتب : FilGoal

رمضان صبحي يحتفل بهدفه في الإنتاج الحربي

أغلبية أهلاوية ولاعب واحد من الزمالك. هكذا كان التشكيل المثالي لبطولة الدوري في الجولة الثانية من المسابقة.

رينيه فايلر كان المدرب الأفضل في الجولة، فيما سجل محمد الشامي أجمل أهداف الجولة رغم خسارة الإسماعيلي بثلاثية.

أمير عبد الحليم يختار معكم، تشكيل الجولة الثانية من الدوري المصري.

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